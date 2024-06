Verschillende Nederlandse gemeenten experimenteren met 'slimme' camera's om geweld te detecteren, maar uit beschikbare cijfers blijkt dat er vaak onterecht alarm wordt geslagen. Een onderzoeker waarschuwt dat het toezicht het gedrag van mensen kan aanpassen. De camera's worden onder andere getest in Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Sittard-Geleen of dit is in voorbereiding, zo meldt RTL Nieuws.

De politiekorpsen van Den Haag, Rotterdam en binnenkort ook Amsterdam werken met software van het Utrechtse bedrijf Oddity.ai om geweld op straat te detecteren. In de praktijk blijkt dat ook regelmatig onschuldige bewegingen als geweld worden aangemerkt. De politie Den Haag wil geen cijfers geven over hoe vaak de software de fout in gaat of het juist heeft.

RTL Nieuws beschikt wel over cijfers uit Sittard-Geleen. In vier maanden tijd waarschuwden de camera's daar 390 keer voor 'geweld', maar in bijna 92 procent van de gevallen bleek het vals alarm. Van de 390 meldingen ging het om 34 geweldsincidenten. In 96 keer werd alarm geslagen wegens spelende kinderen, stoeiende mensen en boksbewegingen in de lucht. Bij de overige 260 keer betrof het meldingen die helemaal niet in de buurt kwamen van geweld of iets wat daarop lijkt.

Naast de vals positieven kunnen de camera's ook voor een ander probleem zorgen. "Is het fijn om rond te lopen door een straat met allemaal apparatuur die elke stap die je neemt opneemt én analyseert?", stelt onderzoeker Bart Karstens van het Rathenau Instituut de vraag. "Het kan het gedrag van mensen aanpassen, omdat zij 'normaal gedrag' willen vertonen. Hoe ver willen we daarin gaan?"