Minister: uitspraak bunq over fraudeslachtoffers volstrekt ongepast

De uitspraak van bunq-oprichter en topman Ali Niknam over slachtoffers van bankhelpdeskfraude is volstrekt ongepast, zo stelt demissionair minister Van Weyenberg van Financiën. Onlangs werd bekend dat tientallen klanten van de bank slachtoffer van bankhelpdeskfraude waren geworden. Het grootste deel van de slachtoffers werd niet volledig door de bank schadeloos gesteld.

Banken hebben een 'coulancekader' opgesteld om slachtoffers van bankhelpdeskfraude te vergoeden als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ook bunq heeft een coulancekader opgesteld. "Alleen stellen ze extra voorwaarden die heel streng zijn, waardoor in de praktijk schade door helpdeskfraude bijna nooit vergoed wordt. Het gaat in ieder geval extreem moeizaam", aldus de Consumentenbond.

In een antwoord op een vraag van NRC geeft Niknam aan dat hij niets voor slachtoffers kan doen. "Het is alsof je buiten op straat iemand je autosleutels geeft. Dan is je auto weg." Vorige week vond er in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats van de vaste commissie voor Financiën. Daarin werd ook over de fraudeslachtoffers bij bunq gesproken.

"Als je de uitzending bekijkt, kun je zien hoe fraude mensen kapotmaakt. Het zal je maar overkomen. Laat ik ook maar eerlijk zijn: als ik zo'n uitzending kijk, heb ik het gevoel dat het mij ook zou kunnen overkomen. Je doet iets in paniek en wordt dan gebeld met de mededeling dat het hersteld zal worden. Je denkt "help", denkt dan niet meer goed na en doet dan iets waarvan je achteraf denkt: o, jee", merkte minister Van Weyenberg op.

Hij ging vervolgens in op de uitspraak van Niknam. "Ik wil hier gezegd hebben dat ik die uitspraak volstrekt ongepast vond. Ik vind het belangrijk om dat op deze plek te zeggen. Dit doet echt geen recht aan de situatie waarbij mensen iets doen met hele gewiekste fraudemethodes. Ik hecht er persoonlijk aan om dit punt te maken." Inmiddels heeft het ministerie van Financiën contact gehad met bunq. "Ik kan u verklappen dat het zelfs is gelukt om dat telefonisch te doen, al was dat niet eenvoudig", voegt de minister toe.

De bank liet tegenover het ministerie weten dat het van plan is om 'in de geest' van het coulancekader te gaan handelen. Daarnaast stelt Van Weyenberg dat er in Nederland nieuwe banken zijn met 'bijzondere businessmodellen', die meer digitaal doen. "De vraag is natuurlijk wel altijd of je blijft voldoen aan de basisvereisten die juridisch van een bank verwacht mogen worden. Ik weet dat de AFM hier met die blik naar zal blijven kijken." Als laatste meldt de minister dat hij met de AFM heeft gesproken over maatregelen die banken moeten nemen om fraude te voorkomen of lastiger te maken.