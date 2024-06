AP beboet recruitmentbureau voor negeren van verwijderverzoeken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recruitmentbureau Ambitious People Group, dat tegenwoordig bekendstaat als The Ambitious Group, een boete van zesduizend euro opgelegd wegens het negeren van verzoeken van personen die hadden gevraagd om hun gegevens te verwijderen. Werkzoekenden kunnen zich bij het recruitmentbureau inschrijven als ze het bedrijf voor hen willen laten bemiddelen. Ingeschreven personen kunnen ook verzoeken om hun persoonsgegevens te laten verwijderen als ze geen bemiddeling meer wensen.

Bij verschillende personen die een verwijderverzoek hadden ingediend werden de gegevens echter niet verwijderd. Namen, woonadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en cv’s met daarin informatie over opleiding en werkervaring bleven in de database van het recruitmentbureau staan nadat de personen hadden gevraagd om verwijdering. Deze personen werden ook nog eens door het recruitmentbureau over vacatures benaderd.

"Mensen hebben recht op vergetelheid. Dat betekent dat een organisatie iemands gegevens in veel gevallen moet verwijderen als diegene dat vraagt. Zodat de privacy van mensen wordt beschermd", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. "Organisaties moeten bovendien zelf hun best doen om niet meer persoonsgegevens te verzamelen en bewaren dan nodig is."

Uit onderzoek van de privacytoezichthouder bleek dat het recruitmentbureau wel een werkwijze had voor verwijderverzoeken. Toch ging het in de praktijk een aantal keer mis. De AP vermoedt dat de in totaal drie incidenten het gevolg zijn geweest van menselijke fouten. Het recruitmentbureau heeft inmiddels het interne beleid op een aantal punten aangepast. De AP heeft hier bij het vaststellen van het boetebedrag rekening mee gehouden. De basisboete zou namelijk 310.000 euro bedragen, wat volgens de toezichthouder een onevenredig hoge boete zou zijn.