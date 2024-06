Verdachten aangehouden voor verwijderen personen uit Interpol-systeem

De Moldavische autoriteiten hebben vier personen aangehouden op verdenking van het verwijderen van gezochte personen uit het Red Notice-systeem van Interpol. Landen kunnen een "Red Notice" uitvaardigen, wat een internationale waarschuwing voor gezochte personen is. Het is geen arrestatiebevel, landen mogen zelf bepalen wat ze met de informatie doen.

De vier verdachten zouden smeergeld van cybercriminelen hebben ontvangen om informatie uit het Red Notice-systeem te verstrekken, alsmede Red Notices te blokkeren en verwijderen. Het zou daarbij naar verluidt om miljoenen dollars gaan. Interpol zegt dat het aanvullende maatregelen heeft genomen om het vermoedelijk misbruik te stoppen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

"Onze robuuste monitoringsystemen identificeerden verdachte activiteit met betrekking tot een klein aantal Red Notices", aldus de internationale opsporingsdienst. "Meer dan 70.000 personen zijn het onderwerp van Interpol Red Notices en hoewel we vertrouwen hebben in de kracht van het systeem, tolereren we geen misbruik."