UWV gebruikt AI-software die mogelijk niet volgens AVG is ontwikkeld

Het UWV maakt gebruik van AI-software die mogelijk niet volgens de regels van de AVG is ontwikkeld. De uitkeringsinstantie is hierover met de leverancier in gesprek. Dat staat in de Stand van uitvoering sociale zekerheid juni 2024 waarin de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in de uitvoering van de sociale zekerheid (pdf).

De AI-software wordt door het UWV gebruikt voor het bemiddelen tussen werkzoekenden en werkgevers. Door middel van "AI matching" worden suggesties voor mogelijke matches gedaan. "De Bemiddelingsservice is beoordeeld door de commissie data ethiek en loopt er een Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA)", zo staat in het rapport vermeld.

Bij het UWV zijn recentelijk vragen opgekomen of de AI-software wel aan de AVG voldoet. Het gaat daarbij niet om de verwerking van cliëntgegevens van het UWV, maar hoe de software is ontwikkeld. Specifiek betreft het gegevens die hiervoor op internet zijn verzameld. "De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leverancier van de software. UWV vindt het belangrijk dat de AVG-compliance van de aangeschafte software geborgd is en is hierover met de leverancier in gesprek", aldus de uitkeringsinstantie.

Volgens het UWV biedt AI nieuwe mogelijkheden en kan het een belangrijke impact hebben op de organisatie. Eind vorig jaar is het UWV een proeftuin gestart om met AI te experimenteren. Hierin kunnen organisatieonderdelen aan de slag met AI. Het UWV stelt dat bij de inzet van AI security- en privacy-by-design en responsible-design als uitgangspunten worden toegepast.