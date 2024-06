LinkedIn beperkt gerichte advertenties op basis van groepsnamen

LinkedIn heeft besloten om gerichte advertenties op basis van groepsnamen te beperken, waarbij dit voor Europese gebruikers niet meer is toegestaan. De aanpassing volgt na een klacht van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Begin dit jaar diende de organisatie bij de Europese Commissie een klacht in over LinkedIn. Het zakelijke sociale netwerk zou mogelijk in strijd met de Digital Services Act (DSA) gevoelige gegevens gebruiken voor het tonen van advertenties.

Zo mogen bijvoorbeeld seksuele geaardheid, politieke opvattingen en etnische afkomst niet voor advertenties worden gebruikt. "Op basis van ons onderzoek, vermoeden we echter dat LinkedIn dit verbod overtreedt", aldus Bits of Freedom in februari. "Daarom hebben we een klacht ingediend bij de Europese Commissie over dit platform." LinkedIn zal vanaf vandaag niet meer toestaan dat adverteerders gerichte advertenties tonen op basis van groepsnamen, zo laat Bits of Freedom weten.

Groepsnamen kunnen volgens de burgerrechtenbeweging gevoelige categorieën van persoonsgegevens bevatten of onthullen, zoals seksualiteit, politieke opvattingen of ras. De doorgevoerde aanpassing geldt alleen voor Europese gebruikers van het platform. Daarnaast blijven adverteerders op LinkedIn wel in staat om gerichte advertenties op basis van andere categorieën van persoonsgegevens te tonen, aangezien de reikwijdte van het verbod op advertentietargeting van de DSA beperkt is tot alleen gevoelige categorieën persoonsgegevens.