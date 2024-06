Kabinet wil concurrerende cybersecuritymarkt met voldoende personeel in 2035

Het demissionaire kabinet wil dat Nederland in 2035 over een concurrerende cybersecuritymarkt beschikt met voldoende getalenteerd personeel. Dat staat in de vandaag verschenen agenda voor Cybersecurity Technologies (pdf). Cybersecurity is onder de Nationale Technologiestrategie één van de aangewezen sleuteltechnologieën. Volgens het kabinet zijn de in totaal tien sleuteltechnologieën nodig voor Nederlandse banen en inkomsten van de toekomst, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en de nationale veiligheid.

Begin dit jaar werd de Nationale Technologiestrategie al aangekondigd, maar moest de agenda voor cybersecurity nog worden uitgewerkt. Die is nu verschenen. Daarin staat dat Nederland in 2035 een concurrerende cybersecuritymarkt heeft met voldoende talent. Door middel van een multidisciplinaire aanpak moet Nederland een internationaal leidende positie in innovatieve cybersecuritytechnologieën hebben verworven. Tevens zou cybersecurity een geïntegreerd onderdeel van de Nederlandse sectoren moeten zijn door het toepassen van security-by-design, security-by-default en cybersecurity in de toeleveringsketen van organisaties en bedrijfsketens.

"Technologische innovaties rondom cybersecurity zijn essentieel voor een digitaal veilig, weerbaar, open, autonoom en welvarend Nederland. Om de toenemende digitale dreiging tegen te gaan en de afhankelijkheid van anderen te beperken is technologisch leiderschap belangrijk voor Nederland", aldus demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken (pdf). Volgens de minister raakt cybersecuritytechnologie alle sectoren en technologieën en zou in de basis moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van operationele en digitale systemen in alle sectoren.

De agenda beschrijft naast de doelen ook verschillende dreigingen hiervoor. Het gaat dan om een tekort aan personeel op de cybersecurityarbeidsmarkt, een gebrek aan durfkapitaal en overheidsinvesteringen en start-ups die door grote buitenlandse partijen worden overgenomen. "Het tekort aan cybersecuritypersoneel is een punt van zorg: zonder de beschikbaarheid van voldoende talent zullen organisaties in Nederland (van grote bedrijven en overheidsorganisaties tot het mkb) onvoldoende hun digitale weerbaarheid op orde kunnen krijgen", zo waarschuwt de agenda.

Door een gebrek aan vaardigheden en kennis, en de krapte op de arbeidsmarkt is het voor het mkb een uitdaging om de juiste cybersecurity-maatregelen te nemen, zo laat de agenda verder weten. "Hiermee blijft het lastig voor het mkb om nieuwe innovaties rondom cybersecurity toe te passen." Naast het werven van personeel is ook het behouden een probleem. "Voor veel overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen is het niet makkelijk om te concurreren met grote bedrijven uit het buitenland die veel middelen hebben." Tevens wordt er voor gepleit om onderwijs- en arbeidsmarktbehoeften beter op elkaar aan te laten sluiten.