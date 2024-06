Britse zorg heeft dringend bloeddonoren nodig na ransomware-aanval

De Britse gezondheidszorg heeft bloeddonoren met bloedgroep O opgeroepen om bloed te doneren, aangezien verschillende ziekenhuizen door een ransomware-aanval niet aan de vraag voor bloed kunnen voldoen. Een ransomware-aanval op it-leverancier Synnovis, een partnerschap tussen twee Londense ziekenhuizen en een laboratorium, zorgde ervoor dat verschillende operaties moesten worden geannuleerd. Bloedtransfusies en testresultaten zijn door de aanval ernstig verstoord. Dit zorgt ervoor dat ziekenhuizen het bloed van patiënten niet snel genoeg kunnen matchen. Dat moet nu handmatig gebeuren, wat meer tijd kost.

"Voor operaties en procedures waarvoor bloed is vereist om ze uit te voeren, moeten ziekenhuizen bloedgroep O gebruiken, aangezien dit veilig voor alle patiënten is te gebruiken en bloed blijf 35 dagen goed, dus de voorraad moet continu worden vervangen", aldus NHS Blood and Transplant. "Dit houdt in dat er de komende weken meer eenheden van deze bloedgroep zijn vereist om zorgpersoneel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat diensten veilig blijven werken voor lokale patiënten."

Gail Miflin, chief medical officer van NHS Blood and Transplant, laat tegenover de BBC weten dat er meer donoren met bloedgroep O nodig zijn om Londense ziekenhuizen operaties uit te laten voeren. "Wanneer ziekenhuizen de bloedgroep niet weten of kunnen matchen met hun bloed, is het veilig om bloedgroep O te gebruiken." De organisatie voegt toe dat ziekenhuizen het bloed van een patiënt altijd twee keer controleren, via medische dossiers en een bloedtest.