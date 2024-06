Brits duo aangehouden voor sms-phishing via zelfgemaakte zendmast

De Britse autoriteiten hebben twee mannen aangehouden en aangeklaagd voor het versturen van duizenden phishing-sms'jes via een zelfgemaakte zendmast. Volgens de City of London Police is het de eerste keer in het Verenigd Koninkrijk dat een illegale zendmast als 'sms blaster' is gebruikt om sms-berichten te versturen die de spamfilters van telecomnetwerken omzeilen.

Veel details over de phishingaanvallen en gebruikte apparatuur zijn niet door de autoriteiten gegeven, behalve dat het om een "zelfgemaakte mobiele antenne" ging. Via de zendmast werden duizenden phishing-sms'jes verstuurd, die van banken en andere officiële instanties afkomstig leken te zijn. Bij de aanhoudingen, die vorige maand plaatsvonden en nu pas bekend zijn gemaakt, werkten de Dedicated Card and Payment Crime Unit (DCPCU), telecomproviders, telecomtoezichthouder Ofcom en het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) samen.