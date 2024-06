Meta wil dat hof VS massaclaim over Cambridge Analytica-schandaal schrapt

Meta wil dat het hooggerechtshof in de Verenigde Staten een massaclaim schrapt die investeerders wegens het Cambridge Analytica-schandaal tegen het bedrijf hebben aangespannen. Een hoogleraar van de Universiteit van Cambridge had een Facebook-app ontwikkeld genaamd "This is your digital life" om persoonlijkheidsgegevens van Facebookgebruikers vast te leggen. De persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app verstrekten kwam uiteindelijk in handen van Cambridge Analytica.

De app verzamelde niet alleen gegevens van de 270.000 mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden. Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. De data werd vervolgens voor politieke profileringsdoeleinden ingezet en gedeeld met derde partijen. Investeerders stellen dat ze niet goed door Meta over het schandaal zijn ingelicht. Daarnaast zou de manier waarop Meta het schandaal afhandelde voor een daling van de aandelenprijs hebben gezorgd.

Een lagere rechtbank oordeelde eerder dat de massaclaim doorgang kan vinden. Daarop heeft Meta nu het hooggerechtshof gevraagd of het de massaclaim wil schrappen. Het hof zal later dit jaar het verzoek in behandeling nemen, zo meldt The Hill. Eind 2022 besloot Meta al in een rechtszaak aangespannen door gebruikers voor een bedrag van 725 miljoen dollar te schikken.