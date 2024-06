Windowscomputers met wifi-adapter kwetsbaar voor wifi-aanval

Windowscomputers die gebruikmaken van een wifi-adapter zijn kwetsbaar voor een wifi-aanval, waarbij een aanvaller in de buurt willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Microsoft heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Het beveiligingslek (CVE-2024-30078) bevindt zich in de wifi-driver van Windows.

"Een ongeauthenticeerde aanvaller kan een malafide netwerkpakket naar een nabijgelegen systeem sturen dat gebruikmaakt van een wifi-adapter, wat remote code execution mogelijk maakt", aldus de uitleg van Microsoft. Het techbedrijf voegt toe dat een aanvaller wel in de buurt van het doelwit moet zijn om misbruik van de kwetsbaarheid te maken. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.8.

Volgens Microsoft is misbruik van de kwetsbaarheid 'less likely'. "Gezien het aanwezig is in elke ondersteunde versie van Windows, zal het waarschijnlijk veel aandacht van zowel aanvallers als red teams krijgen", zegt Dustin Childs van securitybedrijf ZDI. De patch voor het probleem zal op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.