Australische grensbewaking doorzocht afgelopen twee jaar 10.000 telefoons

De Australische grensbewaking heeft de afgelopen twee jaar zo'n tienduizend telefoons van reizigers doorzocht. Bijna 94 procent van de reizigers verstrekte vrijelijk de ontgrendelcode van hun toestel, ook al is men dit niet juridisch verplicht. Dat meldt Guardian Australia op basis van documenten die het via een 'freedom of information' verzoek van de autoriteiten ontving.

Uit de cijfers blijkt dat telefoons van zo'n achthonderd personen werden doorverwezen voor verder onderzoek. Dit werd gedaan wegens technische redenen of omdat reizigers hun ontgrendelcode niet wilde verstrekken. Grensbewakingsbeambten vragen reizigers geregeld om hun passcode of wachtwoord om de telefoon te onderzoeken, maar ze kunnen reizigers niet dwingen die af te staan.

Wel kunnen grensbewakingsbeambten de apparaten van reizigers oneindig lang bewaren, maar het beleid is om die binnen veertien dagen terug te geven, tenzij onderzoek langer duurt. Bij een kwart van de tienduizend reizigers van wie de telefoon werd doorzocht kopieerde de grensbewaking ook gegevens. Alleen in maart kwamen er in Australië 3,3 miljoen mensen aan of vertrokken.