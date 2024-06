AP: sociale media in het onderwijs alleen met duidelijke afspraken

Onderwijsinstellingen mogen sociale media alleen gebruiken als zij duidelijke afspraken maken met socialemediabedrijven over wat er met de gegevens van studenten en docenten gebeurt. Zijn deze afspraken niet te maken, dan kan het betreffende sociale medium beter niet worden gebruikt, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Volgens de privacytoezichthouder zitten er aan het gebruik van sociale media door onderwijsinstellingen grote risico's met betrekking tot de privacy van studenten en docenten en verwerking van gegevens. Zo moet duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG en is het belangrijk dat het platform de persoonsgegevens veilig bewaart.

Daarnaast is het belangrijk dat een onderwijsinstelling studenten en docenten op de juiste manier toestemming vraagt voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat mensen precies moeten weten waarvoor ze toestemming geven. Zo moet zwart-op-wit staan of het socialemediabedrijf profielen aanmaakt om die te verkopen aan adverteerders en moeten gebruikers per punt kunnen kiezen of zij daar wel of geen toestemming voor geven. Anders is de toestemming ongeldig.

"Sociale media zijn bedrijven met eigen belangen. Bijvoorbeeld het verkopen van advertenties gebaseerd op nauwkeurige profielen van mensen. Wellicht inclusief gegevens over hun gezondheid, politieke voorkeur en andere zeer persoonlijke zaken. Weet jij zeker wat dat bedrijf doet met de data van jouw studenten en docenten? En weet je zeker dat die dat oké vinden? Dat moet duidelijk zijn", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Zo niet: begin er dan niet aan of stop er direct mee. Want er is een grote kans dat je de wet overtreedt."

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert alle onderwijsinstellingen in Nederland hun socialemediagebruik tegen het licht te houden. En waar nodig afspraken te maken met de platforms die ze gebruiken. "Dat is eerder gelukt in het onderwijs, met het gebruik van software van Google. Maar lukt dat niet, denk dan aan de veiligheid van de gegevens van je studenten en personeel. Neem je verantwoordelijkheid", aldus Wolfsen.