Microsoft rolt omstreden Recall-feature in Windows op later moment uit

Microsoft rolt de omstreden Recall-feature in Windows op een later moment uit dan in eerste instantie gepland was, zo heeft het techbedrijf bekendgemaakt. De afgelopen weken kreeg Microsoft felle kritiek te verduren van beveiligings- en privacyexperts, die voor de gevolgen van Recall waarschuwden. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt. De screenshots worden vervolgens door AI geanalyseerd en doorzoekbaar gemaakt. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen'.

Experts gebruikten de term keylogger en privacynachtmerrie. "Je kunt maanden aan documenten en toetsaanslagen met een gemiddelde breedbandverbinding binnen een paar seconden stelen", aldus beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont die eerder een dergelijke aanval demonstreerde. Microsoft meldde vorige week dat het Recall opt-in ging maken, in plaats van standaard in te schakelen.

Nu laat het techbedrijf weten dat de feature op een later moment wordt uitgerold. Oorspronkelijk zou Recall op 18 juni voor Copilot+ pc's beschikbaar komen. Er is nu besloten de feature de komende weken eerst als preview binnen het Windows Insider Programma uit te rollen. Via dit programma kunnen gebruikers allerlei nieuwe features en onderdelen testen voordat die onder het grote publiek worden uitgerold.

Microsoft zegt dat het de beslissing heeft genomen na 'feedback' van het publiek. "We veranderen het releasemodel van Recall om de expertise van de Windows Insider-community te gebruiken om ervoor te zorgen dat de ervaring aan onze hoge standaarden voor kwaliteit en security voldoet", aldus een verklaring van het techbedrijf. Wanneer de previewversie van Recall beschikbaar komt zal Microsoft met meer details komen.