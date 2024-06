Zuid-Holland moet actieplan opstellen om cybersecurity te verbeteren

De gemeente Zuid-Holland moet een actieplan met duidelijke mijlpalen en deadlines opstellen om de cybersecurity te verbeteren. De leden van Provinciale Staten hebben dit verzoek unaniem neergelegd bij het college van Gedeputeerde Staten. De provincie werd in april nog wegens een datalek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder verscherpt toezicht geplaatst.

Statenlid Luuk Wilson van JA21 diende een motie in om de cybersecurity van de provincie te versterken die unaniem werd aangenomen (pdf). Wilson wees naar de accountant van de provincie die heeft aangegeven dat er nog aanzienlijke stappen gezet moeten worden op het gebied van informatiebeveiliging binnen de provincie Zuid-Holland. Daarbij is er nog veel werk te doen om de bewustwording en naleving van de nieuwe procedures en beleidslijnen te waarborgen, aldus Wilson.

Het Statenlid stelt in de motie ook dat cyberdreigingen toenemen en het van cruciaal belang is dat de informatiesystemen en bijbehorende beveiligingsmaatregelen up-to-date en effectief zijn. Om ervoor te zorgen dat de provincie voorbereid is moet het een gedetailleerd actieplan opstellen en presenteren aan de Provinciale Staten, met duidelijke mijlpalen en deadlines voor de verbetering van de cybersecurity.

Tevens moet de provincie regelmatig rapporteren over de voortgang van de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregelen en moet de bewustwording en naleving van de nieuwe procedures en beleidslijnen worden bevorderd door middel van trainingen en educatie van alle medewerkers.