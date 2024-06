VS meldt misbruik van Windows-lek bij ransomware-aanvallen

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in Windows voor het uitvoeren van ransomware-aanvallen, zo stelt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Het beveiligingslek in de Windows Error Reporting Service (CVE-2024-26169) geeft een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft de mogelijkheid om zijn rechten te verhogen naar die van SYSTEM. Zo wordt er volledige controle over het systeem verkregen.

Het beveiligingslek is op zichzelf niet voldoende om een systeem op afstand te compromitteren. Microsoft kwam op 12 maart dit jaar met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid. Deze week meldde securitybedrijf Symantec dat de criminelen achter de Black Basta-ransomware het beveiligingslek mogelijk al voor het uitkomen van een update bij ransomware-aanvallen hebben ingezet.

Bij de publicatie van het beveiligingsbulletin stelde Microsoft dat het niet bekend was met misbruik. Symantec heeft aanwijzingen gevonden die erop kunnen duiden dat de kwetsbaarheid mogelijk al sinds december vorig jaar door de ransomwaregroep is ingezet. Via het beveiligingslek kunnen aanvallers bijvoorbeeld aanwezige beveiligingssoftware uitschakelen of aanpassen.