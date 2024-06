Mozilla herstelt geblokkeerde extensies voor Russische Firefox-gebruikers

Mozilla heeft verschillende browser-extensies die het eerder voor Russische Firefox-gebruikers blokkeerde weer beschikbaar gemaakt. Het gaat onder andere om Censor Tracker, Planet VPN, FastProxy en Runet Censorship Bypass. Deze extensies waren sinds vorige week niet meer voor Russische Firefox-gebruikers via addons.mozilla.org te downloaden.

De Russische telecomtoezichthouder Roskomnadzor had Mozilla meerdere keren verzocht om de extensies te blokkeren, omdat daarmee door de autoriteiten opgelegde internetblokkades zijn te omzeilen. Deze week meldde de toezichthouder dat Mozilla de betreffende extensies voor Russische Firefox-gebruikers had geblokkeerd. Mozilla liet tegenover de toezichthouder weten dat het zorgvuldig naar volgende stappen zou kijken, waarbij het ook rekening met lokale gebruikers zou houden.

De beslissing van Mozilla zorgde voor veel kritiek op de Firefox-ontwikkelaar. In een nieuwe reactie laat Mozilla weten dat het 'in lijn met de toewijding aan een open en toegankelijk internet' besloten heeft om de eerder geblokkeerde extensies weer toegankelijk te maken. "Onze initiële beslissing om tijdelijk deze extensies te beperken was gedaan met in het achterhoofd het toezicht in Rusland en de mogelijke risico's voor onze gemeenschap en personeel", zegt Mozilla's Edward Sullivan op het forum van Mozilla.