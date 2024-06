Mozilla neemt op privacy gericht advertentietechbedrijf Anonym over

Mozilla heeft het op privacy gerichte advertentietechbedrijf Anonym overgenomen. Anonym "privacyveilige manieren" waarop adverteerders kunnen zien hoe hun advertenties en advertentiecampagnes presteren, waarbij de privacy van internetgebruikers wordt gerespecteerd. Het bedrijf werd in 2022 door twee voormalige Meta-topfiguren opgericht.

"Door op veilige wijze versleutelde datasets van platforms en adverteerders te combineren, maakt Anonym schaalbare, privacyveilige metingen en optimalisaties van advertentiecampagnes mogelijk, en zorgt daarmee voor een verschuiving naar een duurzamer advertentie-ecosysteem", aldus Mozilla. Volgens de Firefox-ontwikkelaar zorgt de omgeving van Anonym ervoor dat adverteerders, uitgevers en Anonym zelf geen toegang tot "user level data" hebben.

Tevens worden gegevens geanonimiseerd verwerkt, wat zorgt voor 'geanonimiseerde inzichten en modellen', zodat adverteerders kunnen zien hoe hun advertentiecampagnes het doen, zonder dat hierbij de privacy van internetgebruikers wordt geschonden, gaat Mozilla verder. Als laatste wordt er gebruikgemaakt van "differentiële privacy-algoritmes", waarbij er "ruis" aan de data wordt toegevoegd, om zo te voorkomen dat die naar individuele gebruikers is te herleiden. Mozilla is van plan om Anonym binnen de "Mozilla familie" te integreren. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt.