Minister wil 'zoeken op naam' Kadaster beperken tot professionele gebruikers

Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken wil de 'zoeken op naam' functie van het Kadaster beperken tot professionele gebruikers die de zoekfunctie voor hun werkzaamheden nodig hebben. Daarnaast moet het Kadaster straks op verzoek privéadressen kunnen afschermen bij concrete dreiging of waarschijnlijke dreiging. Het eerste gebeurt door een adres af te schermen als aangifte bij de politie is gedaan. Het tweede gebeurt door op verzoek personen af te schermen die behoren tot beroepsgroepen die te maken kunnen hebben met dreiging, op basis van convenanten met beroepsorganisaties.

De aanpassingen zijn onderdeel van het gewijzigd Kadasterbesluit, wat misbruik van persoonsgegevens in het Kadaster moet tegengaan. Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, rentmeesters, vastgoedtaxateurs, journalisten, advocaten, curatoren en bewindvoerders en accountants. Iedereen bleek echter een dergelijk professioneel account aan te kunnen maken, zonder enige verdere controle. Het beperken van het zoeken op naam was in aanloop naar wijziging van het Kadasterbesluit al vorig jaar ingevoerd, maar deze invoering is met terugwerkende kracht vervallen vanwege een rechterlijke uitspraak begin deze maand.

Vanaf vandaag kan het publiek via Internetconsultatie.nl tot 17 juli op het voorgestelde Kadasterbesluit reageren. Totdat het gewijzigde besluit in werking treedt heeft het Kadaster aangegeven maatregelen te zullen nemen om misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zo monitort het Kadaster het gebruik van zoeken op naam om afwijkingen in het gebruik te signaleren. Ook gaat het Kadaster vaker steekproeven uitvoeren.