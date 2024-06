Minister ziet verplichte cyberverzekering voor bedrijven niet zitten

Bedrijven moeten niet worden verplicht tot het afsluiten van een cyberverzekering, zo stelt demissionair minister Adriaansens. Volgens de bewindsvrouw maakt het afsluiten van een cyberverzekering een ict-omgeving niet per definitie veiliger. De minister had vragen van burgers gekregen, onder andere over het afsluiten van een cyberverzekering door bedrijven (pdf).

"In hoeverre denkt u dat de cyberweerbaarheid te verhogen is door bedrijven te verplichten zich te verzekeren tegen digitale dreigingen (naar analoge van traditionele risico's als brand, inbraak of aansprakelijkheid) en in hoeverre overweegt u een dergelijke verplichting?", zo luidde de vraag. De minister stelt dat de keuze of een cyberverzekering voor een bedrijf toegevoegde waarde heeft, gebaseerd is op een risicoafweging.

"Ook maakt het afsluiten van een cyberverzekering een ict-omgeving niet per definitie veiliger. Het al dan niet afsluiten van een cybersecurityverzekering is onderdeel van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun digitale weerbaarheid. Daarom zie ik geen aanleiding om over te gaan tot een verplichting", voegt Adriaansens toe. De minister laat afsluitend weten dat het belangrijk is dat ondernemers basismaatregelen treffen om hun cybersecurity te verbeteren.