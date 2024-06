Minister geen voorstander van 'digitaal burgerarrest' door cyberprofessionals

Demissionair minister Yesilgoz van Veiligheid en Justitie is geen voorstander van een 'digitaal burgerarrest', waarbij cyberprofessionals in het geval van een cyberincident onrechtmatige of strafbare acties uitvoeren, bijvoorbeeld om data terug te halen of verdere schade te voorkomen. Dat hadden burgers aan de minister gevraagd.

Sinds 2017 organiseert de Tweede Kamer na Verantwoordingsdag de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om vragen over de jaarverslagen van de ministers te stellen. Eén van de thema's waarover dit jaar vragen konden worden gesteld was 'Cyberweerbaarheid mkb en dataencryptie'.

"Cybersecurityprofessionals kunnen in reactie op een cybersecurityincident soms data terughalen of schade voorkomen door snel acties te ondernemen die juridisch onrechtmatig of strafbaar zijn (naar analogie van noodweer of een burgerarrest in de fysieke wereld). In hoeverre overweegt u deze professionals - onder bepaalde voorwaarden - ruimte te geven deze acties toch te nemen?", aldus een vraag voor minister Yesilgoz.

"In algemene zin geldt voor een strafbare gedraging dat daarvan bij het Openbaar Ministerie aangifte kan worden gedaan. Het Openbaar Ministerie beslist dan over eventuele vervolging op grond van het opportuniteitsbeginsel. Bij een eventuele vervolging is het de strafrechter die beslist of sprake is van een strafbaar feit", antwoordt de bewindsvrouw (pdf).