Witte Huis verbiedt verkoop van beveiligingssoftware Kaspersky in VS

Het Witte Huis heeft de verkoop van de beveiligingssoftware van Kaspersky in de Verenigde Staten verboden, alsmede het uitbrengen van updates. Klanten worden door de autoriteiten opgeroepen een andere leverancier te zoeken. Producten en diensten van het antivirusbedrijf mogen vanaf 20 juli niet meer in de VS of aan Amerikaanse staatsburgers direct of indirect worden aangeboden. Dat meldt het Bureau of Industry and Security (BIS) van het Amerikaanse ministerie van Handel, dat stelt dat de maatregel nodig is om de VS te beschermen.

Het verbod geldt ook voor partners, dochterondernemingen en moederbedrijven van Kaspersky. Het is de eerste keer dat het BIS een dergelijke maatregel neemt. De overheidsinstantie onderzoekt of bepaalde technologie of diensten in de Verenigde Staten een onnodig of onacceptabel risico voor de staatsveiligheid vormen. Kaspersky mag niet alleen geen producten meer in de VS aanbieden, ook het uitbrengen van updates voor al in gebruik zijnde software is niet meer toegestaan.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de maatregel wordt genomen omdat Kaspersky, vanwege de invloed die de Russische overheid op het bedrijf kan hebben, een dreiging voor de nationale veiligheid vormt. Daarnaast zou het antivirusbedrijf, via de hoge rechten waarmee virusscanners draaien, toegang tot gevoelige informatie hebben, kan het zelf malware installeren of belangrijke updates achterhouden en wordt het binnen allerlei andere producten gebruikt.

"Individuen en bedrijven die van Kaspersky-software gebruikmaken worden opgeroepen om een nieuwe leverancier te zoeken om, door een mogelijk gebrek aan cybersecuritydekking, blootstelling van persoonlijke en andere gevoelige data aan kwaadwillenden te beperken", aldus de verklaring van het BIS. Om personen en bedrijven de tijd te geven om alternatieven te vinden mag Kaspersky tot 29 september antivirus- en codebase-updates uitbrengen. Vanaf die datum moeten ook resellers, integrators en het licenseren van de software stoppen.

Kaspersky laat in een reactie weten dat de Amerikaanse overheid de beslissing heeft gemaakt op basis van het huidige geopolitieke klimaat en theoretische zorgen, in plaats van een uitgebreide evaluatie van de integriteit van Kaspersky's producten en diensten. De virusbestrijder zegt zich niet bezig te houden met praktijken die de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengen.