Demissionaire kabinet wil contante betalingen vanaf 3.000 euro verbieden

Het demissionaire kabinet wil contante betalingen vanaf drieduizend euro verbieden en heeft een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken naar de Tweede Kamer gestuurd. Transacties tussen particulieren vallen niet onder het verbod. De Tweede Kamer had het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waar een verbod op contante betalingen deel van uitmaakt, eerder controversieel verklaard. Eind april vond er in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over het plan van het kabinet om het wetsvoorstel te beperken tot alleen het verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro.

De Tweede Kamer ging hiermee akkoord, waardoor het wetsvoorstel van de lijst met controversiële onderwerpen werd gehaald en nu in aangepaste vorm naar de Tweede Kamer is gestuurd. "Contant geld brengt een groot risico op witwassen met zich mee, omdat het criminelen allerlei voordelen biedt, waaronder anonimiteit. De toegevoegde waarde van de introductie van dit verbod is dat het een drempel opwerpt voor criminelen om hun opbrengsten uit de criminaliteit wit te wassen", zo laat demissionair minister Van Weyenberg van Financiën weten. Hij benadrukt via X dat het verbod niet geldt voor transacties tussen particulieren.

"Op basis van de gevoerde gesprekken en consultatiereacties is het kabinet van mening dat er een juiste balans gevonden is met een grens van drieduizend euro. Bij de totstandkoming van het Convenant Contant Geld in 2022 zijn diverse discussies gevoerd in het MOB over wat de gemiddelde consument uitgeeft aan contanten. Hieruit bleek dat de gemiddelde consument over het algemeen niet regelmatig contant afrekent bij bedragen van drieduizend euro of meer", laat de minister verder weten. Van Weyenberberg verwacht dat de gevolgen van het verbod op mensen zonder of met een beperkte toegang tot bancaire diensten, waaronder de toegang tot contant geld, beperkt zal zijn.

De minister stelde afgelopen april dat als het kabinet het verbod op contante betalingen vanaf drieduizend euro niet invoert, Nederland zeshonderd miljoen euro aan Europees geld misloopt. In heel Europa wordt een verbod op contante betalingen vanaf tienduizend euro ingevoerd. Landen kunnen echter ook een lagere limiet instellen. Zo gelden in België en Frankrijk een grens van respectievelijk drieduizend en duizend euro. Het is nog niet bekend of Duitsland een lagere grens vaststelt. "Ons doel is om het verbod voor 1 juli 2025 in te voeren", aldus de minister.