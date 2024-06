Frankrijk blijft 'augmented' beveiligingscamera's ook na Spelen gebruiken

De Franse overheid zal 'augmented' beveiligingscamera's die tijdens de Olympische Spelen worden ingezet, en bepaalde objecten, gedragingen of gebeurtenissen kunnen 'herkennen', ook na het evenement blijven gebruiken. Het gaat echter om een tijdelijk periode die op 31 maart volgend jaar afloopt. Dat meldt de Franse privacytoezichthouder CNIL vandaag.

Beelden van de betreffende beveiligingscamera's worden verwerkt door beeldanalysesoftware. Deze software kan de aanwezigheid van achtergelaten voorwerpen herkennen, de aanwezigheid of het gebruik van wapens of wanneer een persoon of voertuig tegen het verkeer in gaat. Ook kan het systeem de aanwezigheid van personen of voertuigen in gevoelige of verboden gebieden detecteren, zien wanneer een persoon valt, bewegingen van grote menigtes, wanneer veel personen bij elkaar zijn en het uitbreken van brand.

"Deze 'augmented' camera's kunnen alleen worden gebruikt om de veiligheid te garanderen van grootschalige evenementen (bijvoorbeeld de openingsceremonie), die bijzonder kwetsbaar zijn voor het risico van terreurdaden of ernstige aanvallen op de veiligheid van mensen", aldus de Franse privacytoezichthouder. De camera's zijn niet alleen aanwezig in straten en stations, maar zijn ook op drones te monteren.

Gegevens die de 'augmented' camera's verzamelen kunnen maximaal een jaar worden bewaard en gebruikt voor het trainen van het algoritme en verbeteren van de software. Opnames van gebeurtenissen worden ook een jaar lang opgeslagen. De wetgeving waardoor de inzet van de camera's mogelijk is loopt af op 31 maart 2025. Alleen nieuwe wetgeving maakt de inzet dan mogelijk, stelt CNIL. Wel zullen de camera's tot deze datum ook bij andere evenementen worden ingezet.

De Franse privacytoezichthouder benadrukt dat de camera's niet met gezichtsherkenning worden uitgerust en dit ook niet in de planning staat. "De wet staat het gebruik van biometrische identificatiesystemen of gezichtsherkenningssystemen niet toe." Volgens CNIL brengt dit grote risico's met zich mee, waaronder ongekende surveillance en het ondermijnen van anonimiteit in openbare plekken.