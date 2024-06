Kabinet wil bewustzijn burgers over dataverzameling apps en sites vergroten

Het is belangrijk om burgers bewust te maken over de gegevens die websites en apps over hen verzamelen, zo stelt het demissionaire kabinet in een reactie op zorgen over de risico's die de online advertentie-industrie kan opleveren voor burgers en de nationale veiligheid. Begin dit jaar vroeg NSC het kabinet om de aanpak van grootschalige handel in locatiegegevens, nadat hierover in de media was bericht.

"Het kabinet is zich bewust van de zorgen zoals die zijn geuit in recente artikelen over de risico's die de online advertentie-industrie kan opleveren voor burgers en de nationale veiligheid. Wij vinden het onwenselijk als persoonsgegevens in strijd met het gegevensbeschermingsrecht worden verwerkt en online verhandeld", laten demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming en demissionair staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering weten.

Volgens de minister is bewustwording bij burgers en overheidsmedewerkers over de risico's van dataverzameling in het digitale domein belangrijk "Dit omvat ook de verantwoordelijkheid van ambtenaren bij het gebruik van mobiele apparaten en mobiele applicaties. Overheidsmedewerkers met bepaalde risicoprofielen krijgen dan ook veiligheidsinstructies over waar ze rekening mee moeten houden in hun onlinegedrag", merkt Weerwind op.

De minister stelt dat veel mensen op internet toestemming geven voor het verwerken van hun gegevens, zonder dat ze zich goed bewust zijn van de gevolgen daarvan. "Gelet op het belang van gegevensbescherming en de nadelige gevolgen voor burgers en andere betrokkenen is dit onwenselijk. Daarom wil het kabinet het bewustzijn bij burgers over de verzameling van persoonsgegevens door mobiele applicaties en websites vergroten."

Wat betreft de vraag van NSC noemt Weerwind geen nieuwe maatregelen om de handel in persoonsgegevens tegen te gaan, maar een reeks van al genomen of lopende zaken. Afsluitend stelt de minister dat het kabinet zich 'volledig bewust' is van de risico's die de online advertentie-industrie vormt voor de privacy van burgers en de nationale veiligheid, en dat in reactie hierop toezicht en handhaving worden geïntensiveerd en bewust onder burgers over verwerking van hun persoonsgegevens wordt vergroot.