MOB: nog onduidelijk of digitale euro voldoende meerwaarde biedt

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), dat onder andere uit banken en consumentenorganisaties bestaat, kan nog niet goed inschatten of een eventuele digitale euro voldoende maatschappelijke meerwaarde voor het Nederlandse betalingsverkeer kan bieden. Dat laat de organisatie weten in het onlangs verschenen jaarrapport over 2023 (pdf).

Het MOB is een overlegplatform dat onder andere bestaat uit De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, BOVAG, Consumentenbond, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Thuiswinkel.org, en houdt zich bezig met het betalingsverkeer in Nederland. Het gaat dan ook om toekomstige ontwikkelingen, zoals de digitale euro.

"Het MOB kon in 2023 nog niet goed inschatten of een digitale euro voldoende maatschappelijke meerwaarde voor het Nederlandse betalingsverkeer kan bieden. In het MOB leven vragen over de kosten van invoering en bij welke partijen die terecht komen, over de distributie van de digitale euro en hoe het zit met de toegankelijkheid ervan voor mensen in kwetsbare posities", zo laat de jaarrapportage weten.

Het overlegplatform stelt verder dat het belangrijk is dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor een eventuele invoering van een digitale euro. Mocht de digitale euro er komen, dan ziet het MOB graag dat deze op zoveel mogelijk plekken geaccepteerd wordt. De Europese Centrale Bank (ECB) liet deze week weten dat het eind 2025 een beslissing over de mogelijke uitrol van de digitale euro neemt.