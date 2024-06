Overheid maakt 600.000 euro subsidie beschikbaar voor cyberweerbaarheid

Het ministerie van Economische Zaken zal de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid ook dit jaar weer openstellen, waarmee er 600.000 euro subsidie beschikbaar is voor projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven versterken. "Met deze subsidieregeling stimuleert het Digital Trust Center (DTC) publiek private samenwerking om sectoren, regio's en ketens cyberveiliger te maken", aldus het DTC dat onderdeel van het ministerie is.

De subsidieregeling zal dit jaar voor het eerst worden opengesteld voor Caribisch Nederland en moet leiden tot het oprichten van cyberweerbaarheidsnetwerken waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. In dergelijke netwerken werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches, sectoren en regio’s.

Dit jaar is er een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor de beste projectplannen die gericht zijn op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven. De maximale ondersteuning per project bedraagt 150.000 euro. Vorig jaar ging het nog om een bedrag van 800.000 euro. Sinds de lancering van deze subsidieregeling in 2018, zijn er 37 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd. Partijen die aanspraak op de subsidie willen maken kunnen tussen 2 september en 14 oktober hun plannen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen.