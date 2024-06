TeamViewer: inbraak op interne it-omgeving via inloggegevens medewerker

De aanvallers die wisten in te breken op de zakelijke it-omgeving van TeamViewer maakten gebruik van de inloggegevens van een medewerker, zo stelt het softwarebedrijf in een update over het incident. Volgens TeamViewer is de aanval het werk van een spionagegroep die bekendstaat als Cozy Bear, Midnight Blizzard en APT29. Deze informatie ging eerder al rond op Mastodon en is nu bevestigd.

Behalve dat de aanvallers gebruikmaakten van de inloggegevens van een 'standard employee account' en APT29 achter de aanval zou zitten bevat de update geen nieuwe informatie. Zo is onbekend hoe de betreffende inloggegevens zijn gebruikt of gestolen en wat de impact van de aanval precies is. TeamViewer herhaalt dat de aanval beperkt is tot de zakelijke it-omgeving en er geen bewijs is dat de aanvallers toegang tot de productieomgeving of klantgegevens hebben gehad.