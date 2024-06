Belgische politie kan 'paradoxale daling' internetfraude niet verklaren

De Belgische politie kan het aantal gemelde gevallen van internetfraude vorig jaar niet verklaren en heeft nu het publiek om hulp gevraagd. Was er van 2017 tot en met 2022 nog een stijging te zien van het aantal slachtoffers dat melding deed, vorig jaar was voor het eerst een lichte daling merkbaar. Ging het in 2022 nog om bijna 42.000 meldingen van internetfraude, vorig jaar waren dat er 40.000. Een afname van zo'n 4,5 procent.

Onder internetfraude verstaat de Belgische politie allerlei vormen van cybercrime. Een reden voor de daling is echter onbekend. "In tijden van digitalisering van communicatie en betaalverkeer is deze daling paradoxaal. Is de burger meer alert geworden voor internetfraude?, Hebben sensibiliseringsacties en preventiecampagnes effect? Of is er een daling van de aangiftebereidheid bij slachtoffers?", vraagt de Federale Politie zich af.

De Belgische politie hoopt via de jaarlijkse Veiligheidsmonitor het antwoord te krijgen. Dit is een grootschalige enquête waar 430.000 Belgen een uitnodiging voor ontvangen. In eerste instantie gaat het om een uitnodigingsbrief met token om online deel te nemen. Wie niet reageert of liever niet online wil deelnemen, ontvangt een paar weken later een tweede brief met tevens een papieren vragenlijst. "De Veiligheidsmonitor levert waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van zowel de Lokale Politie als de Federale Politie", aldus de uitleg.