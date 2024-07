Gemeente Almere verlengt cameratoezicht voor komende jaren

Burgemeester Van der Loo van Almere heeft besloten om het cameratoezicht in de stad de komende jaren te verlengen (pdf). Cameratoezicht wordt al sinds 2008 ingezet en is sindsdien steeds verlengd. De camera's in het centrum van Almere Stad blijven er in ieder geval tot 1 juli 2028 hangen. De periode voor de camera's in de centrumgebieden van Almere Buiten en Almere Haven is verlengd tot 1 juli 2026.

De stad telt in de betreffende gebieden 119 beveiligingscamera's. Volgens de gemeente is handhaving van de openbare orde het belangrijkste doel. "Cameratoezicht heeft de potentie om criminaliteit en ernstige overlast door rationele daders te voorkomen. Deze preventieve werking van het cameratoezicht is afhankelijk van de mate van bekendheid en zichtbaarheid van het cameratoezicht", aldus de burgemeester.

Om te kijken hoe inwoners het cameratoezicht ervaren werden achthonderd mensen op straat geïnterviewd. Zo werd mensen gevraagd of ze zich veiliger voelen door de camera's. 49 procent zegt zich veiliger te voelen, 35 procent zegt zich niet veiliger te voelen. Elf procent is neutraal en vijf procent weet het niet. Verder blijkt dat 81 procent van de bewoners en 61 procent van de bezoekers weet dat er cameratoezicht is in de drie centrumgebieden van Almere.

In het 'Beleidskader Cameratoezicht 2024-2027' van de gemeente staat dat het instellen en verlengen van cameratoezicht een impactvolle maatregel is en alleen kan worden gedaan als er wordt voldaan aan vier criteria, namelijk noodzakelijkheid, maatschappelijke behoefte, proportionaliteit en subsidiariteit. Zo kan cameratoezicht op openbare plaatsen alleen worden toegepast als het beoogde doel niet met minder ingrijpende maatregelen te bereiken is.