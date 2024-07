OM eist gevangenisstraf voor ontwikkelen en verkopen phishingpanels

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 27-jarige man uit Rheden die wordt verdacht van het ontwikkelen en verkopen van phishingpanels een gevangenisstraf van één jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Als het aan de officier van justitie ligt krijgt de verdachte ook een taakstraf van 240 uur opgelegd en moet hij een geldboete van negenduizend euro betalen.

De man zou phishingpanels hebben ontwikkeld en aangeboden, waarmee het mogelijk is om phishingsites op te zetten en inloggegevens van slachtoffers te ontvangen. Begin 2021 werd de politie door een cybersecuritybedrijf getipt over iemand die op Telegram phishingpanels aanbood. De politie kwam de verdachte via zijn ip-adres op het spoor. Bij het onderzoek naar de verdachte werden bijzondere bevoegdheden ingezet, waaronder een pseudokoop en 'stelselmatige informatie-inwinning'.

Op basis van de verkregen informatie werd de man in juli 2021 in Arnhem aangehouden. Volgens het OM blijkt uit de Telegram-chats van de verdachte dat hij van maart 2020 tot en met juli 2021 actief was met het aanbieden van phishingpanels. Tevens wordt de Rhedenaar verdacht van het witwassen van 60.000 euro en het bezit van een vuurwapen.

Procesafspraken

Het OM en de advocaat van de verdachte hebben procesafspraken gemaakt. Zo zal de advocaat zich niet verzetten tegen het bewijs of in beroep gaan en eist het OM een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, een geldboete van negenduizend euro en een taakstraf van 240 uur. Hierbij is rekening gehouden met de lange duur van de zaak en de spijtbetuiging van de verdachte. De rechter zal uiteindelijk de strafmaat beslissen.