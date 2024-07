Overheid gaat communicatie met burgers via AI-chatbots testen

De overheid gaat de komende jaren testen of het door middel van generatieve AI, zoals chatbots, beter met burgers kan communiceren. Dat heeft voormalig staatssecretaris voor Digitalisering vorige week aan de Tweede Kamer laten weten. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden vragen gesteld over de overheidsvisie op generatieve AI en de inzet van de technologie door overheidsinstanties.

Zo wilde de SP weten of de staatssecretaris van plan is om op grote schaal chatbots in te zetten bij de Rijksoverheid. "Zoals ook opgenomen in de overheidsbrede visie, kan generatieve AI mogelijk van meerwaarde zijn als het gaat om het verbeteren van de overheidscommunicatie met inwoners. Dit zou in sommige gevallen bijvoorbeeld kunnen gaan om chatbots. Via pilots wil de overheid dit de komende jaren (op beperkte schaal) verder beproeven", antwoordt Van Huffelen (pdf).

De voormalige staatssecretaris voegt toe dat dit ook geldt voor het inzetten van generatieve AI voor het verbeteren van overheidsdienstverlening. "Bijvoorbeeld de inzet van deze technologie om burgers proactiever te helpen bij het wijzen op welke regelingen zij recht hebben."

De SP is bang dat chatbots menselijk contact gaan vervangen en wilde weten of Van Huffelen het ook vindt dat burgers altijd eenvoudig menselijk contact moeten kunnen hebben met de overheid. "Het kabinet vindt het van groot belang dat iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving. Dat betekent dat er ondersteuning moet zijn voor burgers met een hulpvraag en dat mensen deze ook weten te vinden", antwoordt ze.

Het experimenteren met generatieve AI zorgde ook bij de BBB voor vragen. Zo wilde de partij weten welke pilots er allemaal lopen, hoe die ontworpen zijn en welke grondslagen hieraan ten grondslag liggen. "De nadere vormgeving van deze pilot in het kader van de realisatie van de visie op generatieve AI vindt momenteel nog plaats. In dit (ontwerp)traject zullen actief medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en andere relevante stakeholders worden betrokken", antwoordt Van Huffelen. Eind dit jaar zal de nieuwe staatssecretaris voor Digitale Zaken met een update over de voortgang komen.