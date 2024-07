Toezichthouders: minister negeert regels spoedprocedure AIVD-bevoegdheden

Voormalig minister De Jonge van Binnenlandse Zaken heeft zich niet gehouden aan de regels die gelden voor de spoedprocedure waarbij de bewindsman mondeling toestemming aan de AIVD geeft voor de inzet van bijzondere bevoegdheden. Dat stellen toezichthouders CTIVD en TIB in een brief aan de voormalig bewindspersoon, waarin ze over een zorgelijke ontwikkeling spreken.

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) toetst vooraf of de inzet van een aantal bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD rechtmatig is. Het oordeel van de TIB is bindend. De inlichtingendiensten dienen een dergelijk verzoek bij de betreffende minister in. Als de minister toestemming geeft, gaat het verzoek door naar de TIB. Als de Toetsingscommissie oordeelt dat de toestemming van de minister rechtmatig is, mogen de diensten de bevoegdheid inzetten.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) biedt de mogelijkheid tot een spoedprocedure, waarbij de minister mondeling toestemming aan de AIVD geeft die de bevoegdheid vervolgens kan gebruiken, voordat het oordeel van de TIB heeft plaatsgevonden. Een voorwaarde om de spoedprocedure in te zetten is dat de mondelinge toestemming van de minister alsnog ‘onverwijld’ schriftelijk aan de TIB ter toetsing wordt voorgelegd.

Deze verplichting blijkt het afgelopen jaar door voormalig minister De Jonge in de meeste gevallen niet te zijn nageleefd. Iets wat de toezichthouders een zorgelijke ontwikkeling noemen. "Wanneer de AIVD een voorschot neemt op de rechtmatigheidstoets van de TIB, verwachten de TIB en CTIVD dat dit uiterst zorgvuldig gebeurt. Daaronder valt ook het onverwijld voorleggen van de inzet van de bevoegdheid ter toetsing aan de TIB", zo schrijven de toezichthouders in een brief aan De Jonge.

Wanneer de TIB oordeelt dat de toestemming niet gegeven had mogen worden, moet alle informatie die de AIVD in de tussentijd verzamelde worden vernietigd. Ook is dan de privacy van de persoon of organisatie ten onrechte geschonden. Hoe meer dagen er tussen de mondelinge toestemming en controle door de TIB zitten, hoe lastiger het wordt om te achterhalen waar de informatie uit een operatie in de tussentijd terecht is gekomen, zowel binnen als buiten de AIVD. "Hierdoor neemt de kans op compliance incidenten toe", waarschuwen de toezichthouders. Die vragen De Jonge afsluitend om zich aan de gestelde voorwaarde te houden.