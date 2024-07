Vinted krijgt miljoenenboete voor 'shadow banning' en andere AVG-overtredingen

Online kledingplatform Vinted heeft van de Litouwse privacytoezichthouder SDPI een boete van bijna 2,4 miljoen euro gekregen wegens het overtreden van de AVG. Het platform informeerde gebruikers onvoldoende over de verwerking van hun persoonsgegevens, reageerde niet goed op inzage- en verwijderverzoeken en paste 'shadow banning' toe.

De Litouwse toezichthouder startte het onderzoek naar Vinted vanwege klachten uit verschillende Europese lidstaten, waaronder Nederland. Zo ontvangt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig klachten over Vinted. Omdat het Europese hoofdkantoor van Vinted in Litouwen is gevestigd, draagt de AP deze klachten over aan de Litouwse toezichthouder voor onderzoek. Ook de privacytoezichthouders uit Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje ontvingen klachten over het platform.

Uit onderzoek van de SDPI naar Vinted blijkt dat het bedrijf klanten ten onrechte vroeg om een specifieke reden te geven voor het verwijderen van hun persoonsgegevens. Ook gaf Vinted zelf geen duidelijke uitleg aan klanten over de reden waarom het bedrijf een verwijderverzoek weigerde. Tevens werden gebruikers onvoldoende geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Vinted bleek ook 'shadow banning' toe te passen. Dit is het uitsluiten van een gebruiker van het platform zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is. "Dit gebeurde nadat een gebruiker de gedragsregels van Vinted zou hebben overtreden. De manier waarop Vinted deze maatregel heeft toegepast, belemmerde gebruikers ten onrechte bij het gebruiken van hun privacyrechten onder de AVG", zo legt de AP uit. Vinted kan beroep tegen de boete aantekenen.