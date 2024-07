CSR: Rijk moet tekort aan cybersecurity-experts op arbeidsmarkt aanpakken

De Rijksoverheid moet het tekort aan cybersecurity-experts op de arbeidsmarkt met spoed aanpakken. Daarvoor pleit de Cyber Security Raad (CSR) in een 'signaalbrief' aan het ministerie van Economische Zaken. Onlangs meldde voormalig minister Adriaansens van Economische Zaken dat het aantal ict'ers op de arbeidsmarkt stagneert en er miljoenen euro's nodig zijn voor nieuwe aanwas. Ook waarschuwde het kabinet dat door een gebrek aan vaardigheden en kennis, en de krapte op de arbeidsmarkt, het voor het mkb een uitdaging is om de juiste cybersecurity-maatregelen te nemen.

"Het terugdringen van de tekorten op de cybersecurity arbeidsmarkt is cruciaal voor de digitale weerbaarheid en de strategische digitale autonomie van Nederland", aldus de CSR. Volgens de Raad zijn er verschillende obstakels die de groei van cybersecuritypersoneel én -docenten in de weg staan. Zo wordt gesteld dat het terugdringen van de tekorten, gezien de aard en omvang van de problematiek, een 'onomwonden prioriteit' voor alle betrokken ministeries moet zijn, en niet alleen voor het ministerie van Economische Zaken.

Om de tekorten aan te pakken kijkt de Raad onder andere naar het vergroten van het aantal docenten. "Onderwijsinstellingen op MBO-, HBO- en WO-niveau spelen een rol bij het vergroten van de aanwas van jong talent. Een sterke groei van het aantal docenten is daarvoor essentieel. In dit kader is het van belang dat bestaande obstakels voor docenten uit het beroepsveld worden weggenomen, zodat er meer docenten kunnen participeren in programma’s van de onderwijs- en kennisinstellingen."

Verder moet er worden ingezet op om- en bijscholingsprogramma’s. "Door een deel van de zittende beroepsbevolking om te scholen ten behoeve van het digitale veiligheidsdomein kan het tekort op niet al te lange termijn worden verkleind", zo stelt de CSR. "Daarnaast zijn positieve prikkels, zoals het veranderen van het (technische) imago van het beroepsveld en adequate financiële renumeratie van belang, met name voor banen binnen de overheid." De Cyber Security Raad is een adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.