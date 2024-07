Meer geld naar overheidscampagnes om cyberweerbaarheid te vergroten

De overheid investeert de komende jaren meer geld in campagnes om de cyberweerbaarheid van burgers en organisaties te vergroten. Dat staat in een brief over de 'Integrale aanpak Cybercrime' die vorige week door voormalig minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz naar de Tweede Kamer werd gestuurd (pdf).

"Het vergroten van de digitale basisweerbaarheid is nodig om mensen en organisaties minder vaak slachtoffer te laten worden van cybercrime en om de impact ervan te verkleinen. Het gaat om het informeren van mensen en bedrijven over vormen van cybercrime en het stimuleren van cybersecurity basismaatregelen", laat Yesilgöz weten. "Sommige maatregelen vergen geen diepgaande technische kennis, maar veel mensen kunnen enige ondersteuning of een herinnering goed gebruiken. Daarom is publieksvoorlichting op zijn plaats."

Had het ministerie van Justitie en Veiligheid hiervoor vorig jaar nog 600.000 euro begroot, dit bedrag zal oplopen naar twee miljoen euro structureel vanaf 2027. Zo werden eerder al de campagnes “Laat je niet interneppen” en “Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig” gelanceerd, waarbij mensen worden gewaarschuwd voor social engineering en het inschakelen van tweefactorauthenticatie. Later dit jaar zal de campagne “Laat je niet interneppen” opnieuw van start gaan.

Vorige maand is het ministerie van Economische Zaken voor de zesde keer met de campagne "Doe je updates" gestart. "Bijna driekwart van de Nederlanders heeft één of meerdere slimme apparaten in huis. Rond de 80 procent van deze mensen is zich ervan bewust dat deze apparaten gehackt kunnen worden en dat ze voorzien moeten worden van updates om hacken te voorkomen. Toch stelt meer dan de helft van de mensen updates uit, vergeet ze uit te voeren of heeft daar geen tijd voor of zin in, bijvoorbeeld omdat zij het gedoe vinden", legt Yesilgöz uit.