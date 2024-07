Nederlandse scholen geadviseerd gebruik social media te heroverwegen

Nederlandse scholen en andere onderwijsinstellingen moeten het gebruik van social media heroverwegen, zo adviseren publieke ict-dienstverlener Kennisnet en SIVON, een ict-coöperatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Vorige maand oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat onderwijsinstellingen sociale media alleen mogen gebruiken als zij duidelijke afspraken maken met socialemediabedrijven over wat er met de gegevens van studenten en docenten gebeurt.

"Er zijn geen landelijke afspraken gemaakt met socialemediabedrijven. Daarom zullen scholen zelf afspraken moeten maken. Ook zal het vragen van toestemming aan ouders en leerlingen kunnen stuiten op weerstand omdat socialemediabedrijven hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruiken", zo laten SIVON en Kennisnet in een reactie op het AP-advies weten.

Volgens de organisaties zal het in de praktijk lastig zijn om de juiste toestemming te vragen en te krijgen van leerlingen en medewerkers. "Ook is het lastig om concrete afspraken te maken met socialemediabedrijven. En het is de vraag of het bedrijf aan deze afspraken kan en wil voldoen", zo voegen ze toe. Kennisnet en SIVON adviseren onderwijsinstellingen daarom het gebruik van social media te heroverwegen en terughoudend te zijn met het plaatsen van persoonsgegevens en beeldmateriaal op social media.

Zo worden onderwijsinstellingen aangeraden om te kijken of social media wel de juiste keuze is om het beoogde doel te bereiken en of dit doel niet op een andere, meer privacyvriendelijke te bereiken is. "Voor het delen van informatie over onderwijsactiviteiten zijn er voldoende alternatieven. Denk aan schoolapplicaties en oudercommunicatieplatforms. Ook kun je bijvoorbeeld de schoolwebsite gebruiken", aldus het advies.

Ook wordt gewezen naar het ethisch perspectief en de maatschappelijke wenselijkheid om van social media gebruik te maken. "Socialemediabedrijven hebben een financieel belang en gebruiken gegevens van (minderjarige) leerlingen voor hun eigen commerciële doelen. Kinderen zijn extra kwetsbaar en daarom vraagt het gebruik van hun persoonsgegevens om een extra zorgvuldige afweging."

Mochten scholen er toch voor kiezen om social media te blijven gebruiken, moeten er aan allerlei AVG-zaken worden voldaan. Zo is voor het delen van informatie en beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers via sociale media toestemming nodig. Ook moeten er goede contractafspraken met het socialemediaplatform worden gemaakt. "In de praktijk zal het lastig zijn om aan alle eisen voor het gebruik van sociale media te voldoen", besluiten SIVON en Kennisnet hun advies.