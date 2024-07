Britse ziekenhuizen verzetten duizenden operaties wegens ransomware

Twee ziekenhuizen in Londen die begin juni het slachtoffer van een ransomware-aanval werden hebben sindsdien duizenden operaties en behandelingen moeten verzetten, wat grote gevolgen voor patiënten heeft. Het gaat om meer dan 4900 acute poliklinische procedures, waaronder kankerbehandelingen, die moesten worden verzet, alsmede meer dan vijftienhonderd niet-dringende operaties.

De aanval vond plaats tegen Synnovis, een laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Londen verwerkt. Door de aanval kunnen veel minder bloedtests worden verwerkt dan normaal. Eerder riep de NHS wegens de ransomware-aanval bloeddonoren met bloedgroep O op om te doneren. Het tekort aan bloed heeft ook gevolgen voor operaties en behandelingen. NHS London heeft de situatie tot een 'regionaal incident' uitgeroepen en zag zich genoodzaakt een groot aantal afspraken te verzetten.

The Register bericht over een kankerpatiënte die een borstsparende operatie zou ondergaan. Ondanks de ransomware-aanval stond de behandeling nog steeds gepland, maar die kon uiteindelijk toch niet doorgaan. De patiënte kreeg van de artsen minder dan 24 uur de tijd om de keuze te maken tussen een borstverwijderende operatie of te wachten totdat de systemen van Synnovis weer online zouden zijn. Vanwege de zeer agressieve kankervorm waar ze aan lijdt zou dit laatste zeer riskant zijn, dus besloot ze voor de eerste optie te gaan.