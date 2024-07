Parket Oost-Vlaanderen behandelt internetfraude pas vanaf 1000 euro schade

Slachtoffers van internetfraude in Oost-Vlaanderen worden opgeroepen om in alle gevallen aangifte te doen, maar hun zaak zal pas in behandeling worden genomen als ze minstens duizend euro schade hebben geleden. Het gerecht heeft te weinig mensen in dienst om de grote hoeveelheid aangiftes allemaal te kunnen verwerken, zo meldt VRT NWS. Onder internetfraude vallen zaken als phishing, WhatsAppfraude en advance fee scams.

"De grote hoeveelheid aangiftes laat naar capaciteit bij politie en justitie niet toe om iedere aangifte het voorwerp te laten zijn van een diepgaand onderzoek", aldus het parket. "Andere vormen van cybercrime kennen geen grens. Zoals bijvoorbeeld hacking, malware en ransomware." Toch worden slachtoffers opgeroepen om altijd aangifte te blijven doen, omdat dit kan helpen bij het opsporen van criminele netwerken.

Eerder al besloten andere parketten een ondergrens voor internetfraude in te voeren. Zo hanteert het parket van West-Vlaanderen sinds vorig jaar een een bedrag van minimaal 2500 euro. "We hebben te weinig personeel om al die dossiers te onderzoeken", liet procureur Filiep Jodts destijds weten. "Dat is noodgedwongen, want ik vind het zelf jammer." Bij het parket van Limburg bedraagt de ondergrens 500 euro. Het parket van Leuven wil niet laten weten welk bedrag het als ondergrens hanteert.