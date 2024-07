NGL mag anonieme chatapp niet meer aan minderjarigen aanbieden

NGL mag de eigen anonieme chatapp niet meer aan minderjarigen aanbieden, zo heeft de Amerikaanse toezichthouder FTC in een voorlopig bevel bepaald. Ook moet het bedrijf wegens misleiding en het zonder toestemming in rekening brengen van kosten een bedrag van 5 miljoen euro betalen.

De NGL-app werd in 2021 gelanceerd als een anonieme chatapp waarmee mensen anonieme berichten van hun vrienden en socialmediavolgers kunnen ontvangen. De makers van de app adverteerden de NGL-app alleen aan kinderen en tieners en beweerden ten onrechte dat een AI de inhoud van berichten modereerde, om zo pesten en andere schadelijke berichten tegen te gaan.

Toen bleek dat de chatapp geen interesse wekte besloot het bedrijf door een computer gegenereerde berichten te versturen die van echte mensen afkomstig leken. Op deze manier wilde het bedrijf mensen laten geloven dat hun vrienden contact via de NGL-app zochten. Wanneer gebruikers een reactie via de app ontvingen, kregen ze ook een advertentie te zien om de NL Pro-service aan te schaffen. Deze service, die tot wel 40 dollar per maand kan kosten, beweerde de identiteit van de afzender te onthullen. Dat bleek echter niet zo te zijn.

Verder bleek dat NGL geen geldige toestemming had voor het in rekening brengen van de kosten. De FTC stelt dat NGL de chatdienst agressief onder kinderen en tieners adverteerde, ook al was het bedrijf bekend met de risico's van cyberpesten op anonieme chatapps, aldus de Amerikaanse toezichthouder. Zo vroeg het management aan personeel om direct kinderen te benaderen.

Vanwege de overtredingen moeten het bedrijf en twee oprichters een bedrag van 4,5 miljoen dollar betalen, dat onder gebruikers zal worden verdeeld. Daarnaast moet het bedrijf aan de procureur-generaal van Los Angeles een boete van 500.000 dollar betalen. Verder mag het bedrijf de chatapp niet langer aan minderjarigen aanbieden, mag het geen misleidende claims meer maken en moet het uitdrukkelijke toestemming hebben voordat het kosten in rekening brengt.