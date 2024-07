Apple maakt NFC-functie iPhone toegankelijk voor andere mobiele wallets

Apple maakt onder druk van de EU de NFC-functie van iPhones toegankelijk voor andere mobiele wallets. Ook kunnen gebruikers in plaats van de Apple Wallet een third-party wallet-app als standaard instellen Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekendgemaakt. Brussel had Apple in 2022 beschuldigd van machtsmisbruik, omdat het betaalapps geen toegang geeft tot de NFC-functie op iOS.

"Zonder toegang tot de NFC-functie van de iPhone, kunnen concurrenten geen Apple-gebruikers bereiken. Dus kunnen iPhone-gebruikers alleen met de 'tap and go' functie van Apple Pay betalen. Ze kunnen niet met andere wallets betalen. Dit gedrag voorkomt dat ontwikkelaars nieuwe en concurrerende mobiele wallets aan iPhone-gebruikers kunnen aanbieden", aldus Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging.

Apple heeft in een reactie op de bevindingen van de Europese Commissie een aantal toezeggingen gedaan. Zo wordt de NFC-functie beschikbaar voor andere mobiele wallets. Die zullen ook van Face ID, Touch ID en passcode gebruik kunnen maken om gebruikers te verifiëren. Ten derde krijgen gebruikers de optie om een eigen standaard wallet in te stellen. Apple heeft tot 25 juli de tijd om deze zaken te implementeren.

"Vanaf nu kan Apple niet langer de controle die het heeft over het iPhone-ecosysteem gebruiken om andere mobiele wallets van de markt te weren. Concurrerende wallet-ontwikkelaars, alsmede consumenten, kunnen van deze veranderingen profiteren, wat zorgt voor innovatie en keuze, en houdt tegelijkertijd betalingen veilig", laat Vestager verder weten. Apples toezeggingen zijn bindend en gelden voor een periode van tien jaar.