IT-beheerder die inloggegevens failliete klant achterhield moet curator betalen

Een IT-beheerder die de inloggegevens van een failliete klant achterhield voor de curator moet haar 4500 euro betalen, zo heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. De IT-beheerder betreft een eenmanszaak die systeembeheer voor een bedrijf uitvoerde. Zo had de beheerder onder meer softwarelicenties afgesloten en beheerd en zaken met betrekking tot telefonie geregeld.

Het bedrijf werd begin vorig jaar failliet verklaard. De curator en IT-beheerder hadden begin maart contact met elkaar over het aflopen van licenties en eventuele voortzetting daarvan. Daarbij vroeg de curator aan de IT-beheerder om de inloggegevens van het beheer-account ter beschikking te stellen aan de boedel. De IT-beheerder waarschuwde dat als de Office 365-licenties niet werden verlengd de data van OneDrive, Sharepoint, Teams en e-mail verloren zou gaan.

Tijdens een telefoongesprek en e-mail begin maart werd afgesproken dat de IT-beheerder hiervoor een factuur van 2200 euro mocht sturen. De IT-beheerder wilde echter worden betaald voor de licentiekosten van de maanden februari, maart en april. en het aanmaken van beheer-accounts voor de curator. Hij stuurde hiervoor een factuur van meer dan 6600 euro. De curator stuurde uiteindelijk 2600 euro om verschillende accounts actief te houden.

De IT-beheerder wilde echter ook de resterende 4000 euro. "Mijn factuur is een realistische weergave van mijn kosten. (+/- 13 procent) marge op inkoop als u het wilt weten. Betaalt u alstublieft dan kan ik u ook verder helpen en kunnen we deze onzin achter ons laten", zo liet hij aan de curator weten. Die besloot onder protest dit bedrag te betalen, om te voorkomen dat de gegevens van het failliete bedrijf verloren zouden gaan. Na deze betaling besloot de IT-beheerder de inloggegevens aan de curator te geven.

De curator stapte naar de rechter en eiste de 6600 euro terug. Het ging om de afgesproken 2600 euro en de onder protest overgemaakte 4000 euro. Volgens de curator was er aan de kant van de IT-beheerder sprake van een tekortkoming omdat hij de inloggegevens na de eerste betaling niet wilde verstrekken. De rechter stelt dat er inderdaad sprake is van een tekortkoming, maar dat die niet ernstig genoeg is om de overeenkomst te ontbinden.

Wat betreft de 4000 euro oordeelt de rechter dat de curator deze betaling heeft verricht, omdat ze zich onder druk gezet voelde en niet het risico wilde lopen dat belangrijke licenties zouden verlopen en dat zij tot bepaalde accounts geen toegang meer zou kunnen krijgen. Over deze betaling waren geen afspraken gemaakt. Daarnaast waren de licentiekosten van de maand februari van voor het faillissement. De rechter oordeelt dat de IT-beheerder deze kosten moet terugbetalen, alsmede een bedrag van 500 euro voor buitengerechtelijke kosten.