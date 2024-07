EU-privacytoezichthouders verschillen over eisen voor cookiebanners

Europese privacytoezichthouders hebben verschillende visies over de eisen die voor cookiebanners gelden, zo blijkt uit onderzoek van privacystichting noyb. De afgelopen jaren diende noyb bij de verschillende toezichthouders honderden klachten in over websites die van misleidende cookiebanners gebruik zouden maken. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken, besloot daarop een aparte taskforce op te stellen om zich met deze klachten bezig te houden.

Begin vorig jaar kwam de taskforce met een eerste conceptrapport. Daarin stelt de EDPB dat het even eenvoudig moet zijn om cookies te weigeren als accepteren. "Maar hoe verhoudt dit zich tot de mening van de nationale privacytoezichthouders? Het rapport benadrukt dat de bevindingen van de taskforce alleen een minimale vereiste voor cookiebanners weergeven, en dat nationale toezichthouders hogere standaarden mogen stellen", laat noyb weten.

De privacyorganisatie besloot de verschillende posities van de toezichthouders te vergelijken. Daaruit blijkt dat er de nodige verschillen tussen de databeschermingsautoriteiten zijn als het gaat om cookiebanners. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van kleuren of links om gebruikers richting een bepaalde keuze te sturen. Volgens noyb is het vergelijkingsrapport handig voor bedrijven die cookiebanners gebruiken. Daarnaast hoopt de organisatie dat het zal zorgen voor een verdere discussie over richtlijnen voor cookiebanners.