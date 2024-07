Mastodon-omgeving overheid volgend jaar voor alle overheidsinstanties

De overheid wil de eigen Mastodon-omgeving volgend jaar aan alle overheidsinstanties aanbieden als gemeenschappelijke voorziening. Een jaar geleden besloot de overheid een Mastodon-server op te zetten om te kijken of het platform een rol kan spelen voor de hele overheid in het contact met burgers. In eerste instantie hadden zich vier overheidsorganisaties voor de pilot aangemeld, maar daar kwamen er vervolgens negen bij. Op dit moment doen bijna veertig organisaties mee, die Mastodon gebruiken voor communicatie met burgers en bedrijven, en voor pers- en PR-activiteiten.

De pilot is onlangs geëvalueerd, waarbij deelnemende organisaties vooral positief waren over de community op Mastodon, de bescherming van de privacy voor gebruikers en de veiligheid en herkenbaarheid van accounts van de Nederlandse overheid. Verbeterpunten zijn onder andere het beperkte bereik van de doelgroep en de integratie van Mastodon in huidige processen en tooling voor socialmediabeheer en webcare.

"Het streven is om Mastodon Overheid vanaf 2025 aan te bieden aan alle overheidsorganisaties (en alle overheidslagen) als een gemeenschappelijke voorziening van de overheid. Zo draagt het bij aan de vermindering van verspreiding van desinformatie, en aan de afname van afhankelijkheid van commerciële sociale media platformen", zo laat Digitale Overheid weten. "Dit versterkt digitale autonomie en een veilige en betrouwbare informatievoorziening. Dat kan het vertrouwen van mensen in de digitale wereld vergroten."