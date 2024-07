Firefox onder vuur over inschakelen 'privacybeschermende advertentiemetingen'

Mozilla is onder vuur komen te liggen omdat het in Firefox 128 een optie inschakelt waardoor websites standaard 'privacybeschermende advertentiemetingen' kunnen uitvoeren om zo de resultaten van advertenties met adverteerders te delen. Gebruikers hebben wel de mogelijkheid om de optie uit te schakelen.

"Mozilla experimenteert met deze functie om een opkomende webstandaard, die is ontworpen om websites te helpen begrijpen hoe hun advertenties presteren zonder gegevens over individuele personen te verzamelen, van informatie te voorzien", aldus de uitleg van de Firefox-ontwikkelaar. Bij veel advertentiecampagnes en metingen hiervan worden allerlei persoonsgegevens over gebruikers verzameld en verstuurd.

Volgens Mozilla wordt bij de gebruikte meetmethode het surfgedrag van Firefox-gebruikers niet gevolgd. "Adverteerders ontvangen alleen geaggregeerde gegevens die basale vragen beantwoorden over de effectiviteit van hun advertenties." Sommige gebruikers zijn echter niet te spreken over het feit dat de optie nu standaard staat ingeschakeld. Zo vragen gebruikers om de optie te verwijderen en stellen ze dat het standaard inschakelen uitgaat van de opvatting dat bedrijven een recht hebben om mensen op internet te volgen.