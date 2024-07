Energiedirect waarschuwt klanten voor mogelijk onnodig bekeken gegevens

Energieleverancier Energiedirect heeft klanten gewaarschuwd dat hun gegevens mogelijk onnodig bekeken zijn, waardoor er een risico op phishing en identiteitsfraude is. "We vinden de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Daarom voeren we regelmatig controles uit. Tijdens de laatste controle zagen we een mogelijk risico voor jouw gegevens", aldus het bedrijf in een e-mail aan klanten.

Volgens Energiedirect blijkt uit de controle dat er in korte tijd meer klantgegevens zijn opgevraagd dan normaal. "Dat is vreemd en hebben we verder onderzocht. Hieruit blijkt dat je klantgegevens mogelijk zijn bekeken zonder dat dit nodig was. Voor zover we nu weten is er verder niets met je gegevens gebeurd en hebben je gegevens ons klantsysteem niet verlaten. We onderzoeken de situatie verder", zo laat de e-mail verder weten.

De energieleverancier zegt ook te begrijpen als mensen ongerust zijn. "Er is op dit moment geen reden om te denken dat er iets mis is met je gegevens. We willen natuurlijk wel voorzichtig zijn. Daarom vragen we je om extra goed op te letten bij e-mails, berichten via WhatsApp en sms’jes." Mocht het onderzoek nieuwe informatie opleveren zegt Energiedirect dit met klanten te zullen delen.