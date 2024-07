Fabrieken Amerikaanse meubelfabrikant vier dagen plat wegens ransomware

Fabrieken van de grote Amerikaanse meubelfabrikant Bassett Furniture hebben vier en een halve dag platgelegen wegens een ransomware-aanval. In een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC van 15 juli laat het bedrijf weten dat het op 10 juli verdachte activiteit op de eigen systemen detecteerde. Daarop werden sommige systemen uitgeschakeld.

De aanvaller had al meerdere bestanden versleuteld en daardoor de bedrijfsvoering verstoord. Als gevolg van de aanval en het uitschakelen van de systemen lag de productie bijna vijf dagen stil. "De winkels zijn nooit gesloten geweest, maar ze moesten handmatig opereren en zonder systemen", zegt Bassett-ceo Robert Spilman tegenover Furniture Today. Vanwege de aanval konden er ook geen bestellingen worden verwerkt. Sinds gisteren draaiden de fabrieken weer.

Volgens de melding bij de SEC had het incident een aanzienlijke impact op de bedrijfsvoering, maar de volledige gevolgen zijn nog onbekend. Het onderzoek is nog gaande. Of het bedrijf losgeld heeft betaald en hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen is niet bekendgemaakt. Bassett Furniture had vorig jaar een omzet van 390 miljoen dollar.