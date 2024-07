Luchtvaartmaatschappijen annuleren vluchten wegens Azure-storing

Twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben meerdere vluchten moeten schrappen wegens een storing bij Microsofts Azure- en 365-diensten. Het ging om vluchten van Frontier Airlines en Sun Country Airlines, zo laat Investing.com weten. Inmiddels zijn de luchtvaartmaatschappijen weer begonnen met vliegen. Volgens Microsoft werd de storing veroorzaakt door een configuratieaanpassing in een deel van de eigen Azure backend workloads. Dat zorgde uiteindelijk voor connectiviteitsproblemen die gevolgen hadden voor de Microsoft 365-diensten die van deze verbindingen afhankelijk zijn.

Vanwege de storingen kunnen organisaties en gebruikers geen gebruik van verschillende Microsoft 365-apps en -services maken. Het gaat onder andere om SharePoint-sites, cloud-pc's, Microsoft Teams en OneDrive for Business die niet te gebruiken zijn, aldus de statuspagina van Microsoft. De Azure-diensten zijn inmiddels hersteld, maar in het geval van Microsoft 365 is er volgens de laatste statusupdate nog steeds sprake van 'service degradation' waardoor apps en diensten niet beschikbaar zijn.