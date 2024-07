ChristenUnie stelt Kamervragen over socialmedia-accounts vanaf 16 jaar

De ChristenUnie heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering Kamervragen gesteld over het aanmaken van socialmedia-accounts vanaf 16 jaar en de toegepaste leeftijdsverificatie. Aanleiding is berichtgeving van BNR over een reclamecampagne van Instagram over het inschakelen van ouderlijk toezicht. Maar weinig gebruikers blijken deze functie in de praktijk te gebruiken.

Volgens Ina Koning, universitair hoofddocent orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is er sprake van 'screenwashing'. "Het lijkt hierdoor alsof Meta heel betrokken is, maar ze weten héél goed dat dit niet werkt om tieners te beschermen." Onlangs nam de Tweede Kamer een motie van NSC en ChristenUnie aan, die het kabinet oproept om wettelijk te borgen waar wettelijk noodzakelijke leeftijdsverificatie bij verkoop of gebruik van online diensten aan moet voldoen.

"Kunt u aangeven wat de wettelijke verplichtingen zijn ten aanzien van socialmediagebruik onder 16 jaar? In hoeverre voldoen socialmediabedrijven, en specifiek Meta, hieraan? Acht u deze aanpak voldoende?", wil ChristenUnie-Kamerlid Ceder van de staatssecretaris weten. "Is het volgens u wel haalbaar om ouderlijk toezicht onder 16 jaar te handhaven? Zo nee, hoe kijkt u naar de mogelijkheid om deze uitzondering niet meer mogelijk te maken en een socialmedia-account pas vanaf 16 toe te staan?", vraagt het Kamerlid verder. Volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) mogen kinderen onder de 16 jaar alleen met toestemming van de ouders een online account aanmaken.

Szabo moet ook duidelijk maken hoe het staat met de ontwikkeling van het wetsvoorstel naar aanleiding van de aangenomen motie van NSC en ChristenUnie voor een wetsvoorstel voor het borgen van wettelijke leeftijdsverificatie. "In hoeverre acht u zero proof knowledge identity proof technologie als betrouwbaar en middel om verplicht te stellen, dan wel via de wet dan wel via lagere regelgeving?", besluit Ceder zijn vragen. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.