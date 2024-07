Bijna 2700 vluchten wereldwijd geannuleerd wegens CrowdStrike-storing

Some reports we have seen indicate that there may be phishing emails circulating claiming to come from "Crowdstrike Support" or "Crowdstrike Security". I do not have any samples at this point, but attackers are likely leveraging the heavy media attention. Please be careful with any "patches" that may be delivered this way.



One domain possibly associated with these phishing attacks is : crowdfalcon-immed-update DOT com



Linux and MacOS systems are not affected by this issue.

Lees nu net op het SANS instituut dat er meldingen zijn van phishingmails die afkomstig zouden zijn van CrowdStrike Support. Dus bij deze is iedereen gewaarschuwd voorzichtig te zijn. Het betreffende domein staat hieronder.Opmerkelijk is wel dat op de site staat dat Linux en MacOS "are not affected"